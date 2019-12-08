電動滑板車公司宣告失敗　賣完廣告冇錢退款

外媒報道，追蹤配件Tile生產商Unicorn進軍電動滑板車宣告失敗，外國媒體報道，該公司稱已沒有足夠的資金來交付任意一輛電動滑板車，而且由於完全沒有資金了，所以不會對預訂客戶進行退款。

該公司稱，幾乎將所有的運營資金投在Facebook和Google的廣告宣傳上之後，但只收到了350筆交易訂單，因此只好選擇停止運營。Unicorn首席執行官Nick Evans更表示：「失敗的代價分攤給了相信我們的早期用戶」。

Unicorn在6個月前推出售價699美元的電動滑板車，希望能夠成為Bird和Lime等共享滑板車巨頭的親民替代者，該款滑板車裝有許多高科技零件，包括GPS定位追蹤以及支持智能手機解鎖等功能。

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