11月十大屋苑二手買賣登記按月增逾四成

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2019年11月份十大藍籌屋苑錄得288宗二手買賣合約登記，總值22.81億港元，較10月份的200宗及16.04億元，分別大幅上升44%及42.2%，是自今年5月後新高。

11月份的登記是反映10月期間的市況，10月中旬政府放寛按揭保險樓價上限，購買力迅即湧入二手市場，刺激十大屋苑交投急增。不過，11月受到社會運動惡化衝擊，二手樓市氣氛放緩，預料12月的十大屋苑登記將回軟。

十大屋苑中，11月嘉湖山莊錄得最多買賣登記，共78宗，總值4.28億元，登記量為今年新高。其次是美孚新邨，錄38宗，總值3.32億元。太古城錄得33宗，排名第三位，總值3.83億元。沙田第一城及麗港城分別排第四及五，共有28及27宗成交，涉及金額1.68億及2.17億元。

11月份有8個屋苑的買賣登記宗數較10月份增加，其中匯景花園的宗數升幅最多，按月急升2.33倍。杏花村的買賣宗數按月上升1.44倍居次。麗港城的宗數按月上升1.25倍，位列第三。

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