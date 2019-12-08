樓價UPDATES：美孚新邨「長情業主」沽貨

樓市去向未明，「長情業主」都要沽貨套現。荔枝角美孚新邨三房單位，原業主於1975年僅以14.5萬元入市，持貨近44年，減價後剛以865萬元沽出，物業期內升值逾58倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●赤柱海天別墅低層B室，實用面積約1,510方呎，套三房間隔，望海景，近日以64,000元租出，實用呎租約42元，業主於2006年12月以1,080萬元購入，現租出享租金回報率約7厘，上述為屋苑本月首宗租賃成交，現時項目暫有1個租盤提供，入場價為68,000元起。

●堅尼地城泓都1座中高層A室，實用面積約651方呎，三房套間隔，望海景，去年10月中開始放盤，業主原開價1,900萬元，經議價後減價265萬元或約14%，終以1,635萬元交吉形式沽出，實用呎價約25,115元，原業主於2005年1月以約579.1萬元購入，持貨14年，轉手帳面獲利約1055.9萬元，物業升值約1.8倍。

●西半山偉安樓高層B室，實用面積616方呎，兩房間隔，望樓景，以928萬元易手，實用呎價15,065元，新買家屬於用家，鍾情單位方正實用，亦方便改動間隔，決定購入，原業主於1975年10月以17萬元買入單位，持貨44年，帳面獲利911萬元，單位升值54倍。

●北角明暉大廈B座高層3室兩房單位，實用面積228方呎，望海景，獲區外上車客以458萬元購入，實用呎價20,088元，原業主於2013年1月以313萬元購入，持貨近7年轉手沽售，帳面獲利145萬元離場，單位期內升值約46%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨2期恒柏道2號低層A室三房單位，望內園景，實用面積約672方呎，以約930萬元放盤數個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價65萬元，以約865萬元成交，實用呎價約12,872元，新買家心儀單位位置優越，而且鄰近家人住址，故睇樓兩次後拍板入市，原業主於1975年12月以約14.5萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約850.5萬元，物業升值約58.7倍。

●西南九龍浪澄灣8座高層B室，實用面積約551方呎，兩房間隔，近日以每月22,000元獲承租，實用呎租約40元，原業主於2015年7月以947.1萬元購入，現租出享租金回報率約2.8厘。

●旺角居屋海富苑海寧閣中層13室，實用面積735方呎，望樓景，於未補價第二市場以600萬元沽出，實用呎價8,163元，原業主於2007年3月購入上址，當時作價130萬元，持貨12年多至今將單位轉售，帳面獲利470萬元離場，單位升值逾3.6倍。

●奧運站維港灣10座低層D室，實用面積695方呎，套三房連工人房間隔，望全海景致，吸引本地家庭客承租，月租30,000元，實用呎租約43.2元，業主於2010年10月斥資約900萬元購得，按現水平租金計，回報率4厘。

●奧運站柏景灣9座中層A室，實用面積約737方呎，套三房連儲物室間隔，享園景，以1,720萬元易主，實用呎價約23,338元，原業主於2000年9月以463.4萬元購入，持貨19年轉手，帳面獲利約1,256.6萬元，物業升值逾2.7倍。

●奧運站柏景灣6座低層F室兩房戶，實用面積約466方呎，以約1,050萬元放盤僅約兩星期，獲外區客接洽，雙方議價後減價60萬元，以約990萬元成交，實用呎價約21,245元，新買家為首置客，原業主於2010年3月以約438萬元購入，是次轉售帳面賺約552萬元，物業升值約1.3倍。

●九龍塘嘉珀山2座高層A室，實用面積1,669方呎，四房連雙套房間隔，另設工人套房，享開揚市景，現以3,000萬元成交，實用呎價17,975元，原業主於2010年11月以2,113.8萬元買入，持貨11年，現沽貨帳面獲利886.2萬元離場，單位升值42%。

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新界區

●青衣藍澄灣3座高層E室，實用面積約690方呎，套三房間隔，望山景，以890萬元易主，實用呎價約12,899元，原業主於2010年5月以385萬元購入，持貨9年轉手，帳面獲利約505萬元，物業升值逾1.3倍，屋苑本月至今暫時錄得1宗二手成交。

●屯門海翠花園1座中層F室套三房單位，實用面積約668方呎，原先叫價約688萬元放盤，吸引區內租客斥資入市，雙方議價後最終以675萬元成交，實用呎價約10,105元，原業主於1988年4月以約65.6萬元購入上址，轉手帳面獲利約609.4萬元，期間物業升值逾9.2倍。

●屯門啟豐園2座低層E室，實用面積326方呎，日前一名同屋苑租客，因原居所未能續租，為方便搬遷及不用重新適應新環境，獲減租1,500元，決定以10,500元租入上址，實用呎租32.2元，如以同類型單位銀行估價約449萬作計算，該單位的租金回報率可達2.8厘。

●屯門綠怡居7座中層E室，實用面積482方呎，兩房兩廳間隔，累積減價50萬元後，日前獲區內首置客以610萬連車位購入自用，若扣除車位市值價約90萬元，單位實際樓價約520萬元，實用呎價10,788元。

●屯門富華大廈高層D室，實用面積419方呎，兩房兩廳設計，租客為區內客，鍾情該大廈鄰近屯門西鐵站，加上業主願意減租500元，決定以10,500元承租，實用呎租25.1元，如以該屋苑同類型單位銀行估價約480萬作計算，該單位的租金回報率達2.6厘。

●天水圍慧豪廷7座高層H室，實用面積698方呎，三房兩廳附套廁，日前獲一名區內客垂青，業主月租叫價，更有1,500元的下調空間，租客決定每次預繳3個月租金，以月租14,000元租入單位，實用呎租20.1元，如以同類型單位銀行估價約845萬作計算，該單位的租金回報率達2厘。

●元朗Grand YOHO第9座中層D室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園，原先叫租16,800元，經議價後減價1,000元或6%，最終以15,800元租出，實用呎租約30元，業主於2018年8月以約900萬元購入上述單位，租出享回報率約2.1厘。

●沙田第一城41座低層E室，實用面積284方呎，兩房間隔，望街景，獲買家以502.8萬元承接，實用呎價17,704元，原業主於2016年6月購入上址，當時作價324萬元，持貨逾3年至今沽售，帳面獲利178.8萬元離場，單位期內升值55%。

●大圍名城3座北翼中層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，日前以1,238萬元易手，實用呎價15,771元，原業主則於2016年以875萬元購入，持貨3年沽出，帳面獲利363萬元，單位升值約41.5%。

●馬鞍山居屋福安花園1座低層E室，實用面積593方呎，三房兩廳間隔，原開價650萬，減價50萬，減幅7.7%，獲買家以已補價自由市場價668萬元承接，實用呎價11,265元，原業主於1992年8月以約66.8萬元購入上址，當時未補地價。

●西沙帝琴灣凱弦居11座中層G室，實用面積1,031方呎，套三房間隔，日前連車位以1,130萬元沽出，實用呎價10,960元，原業主於1998年以736萬元購入單位，持貨21年，是次沽出單位帳面獲利約394萬元離場，單位升值約53.5%。

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