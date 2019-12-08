外媒：中國出口持續走弱反映貿易協議迫在眉睫

中國11月出口按美元計價意外下跌1.1%，外媒報道，這反映了在全球需求疲弱之際，中國與美國達成貿易協議已迫在眉睫。

中國11月對美國的出口下降23%，這是2月份以來最差月份，也是連續第12個月下跌。由於零售商和公司通常在聖誕節購物季增加庫存，市場原本預計整體出貨量增長0.8%。

中美18個月的針鋒相對的關稅戰已經損害了兩個經濟體，中國公司和美國農民向對方減少了銷售，雙方在10月同意就「第一階段貿易協議」進行磋商時，但分析料即使部分關稅取消，雙方的經濟狀況也會比沒有貿易衝突前更差。

中國銀行國際金融研究所研究員Wang Youxin表示，「全球需求疲軟，尤其是美國、歐盟和日本等主要貿易夥伴，已拖累中國出口增長」。他指出，11月份人民幣貶值也降低了出口的美元值。展望未來，出口取決於貿易談判的進展。如果達成第一階段協議，並且關稅降低，企業可能會變得更有信心，出口可能會增加。

麥格理證券駐香港的中國經濟主管胡偉俊表示，進口反彈顯示中國經濟短期企穩。中國進口增長的部分原因在於自美國的進口增長2.7%，這可能與達成交易之前中國釋放善意、採購美國農產品增加有關，其中大豆進口增長41%，不過當局沒有發布有關大豆來源國的信息。

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