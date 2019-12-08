港股前瞻：憂慮內地通脹破頂　恒指料整固

市場關注中美首階段貿易談判，能否趕及於本月15日的最後限期前達成協議。儘管中國頻頻釋出善意，但美方可能向中國進口商品加徵關稅、及內地通脹(CPI)料再破頂等憂慮下，港股前景仍不明朗，證券界認為本周恒指繼續在26,500點至27,000點整固。

繼內地公布11月外匯儲備及外貿數據之後，CPI及工業生產者出廠價格指數(PPI)將於周二出爐。綜合預測，受居高不下的食品價格影響，CPI或升穿「四字頭」，惟PPI料難以止跌反彈。

更值得關注的是，中央政治局於上周的會議上強調，要確保明年不發生系統性的金融風險，並保持經濟運行在合理區間。按照慣例，中央經濟工作會議可能緊隨其後，於本月中或下旬舉行，進一步明確相關經濟工作任務。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，中美貿易談判進展仍是影響港股走勢的主導因素。未來一周，外圍有英國大選及美國聯儲議息會議，內地亦會公布通脹等主要經濟數據，同樣左右港股表現。

不過，他指出，市場定必聚焦本月中的關稅「死線」，由於目前談判前景不明朗，觀望氣氛濃厚，他料大市今周將介乎26,700點至27,000點之間拉鋸。

交銀國際研究部主管首席策略師洪灝認為，即使中美兩國直至本月中仍未取得首階段貿談結果，他估計華府有可能押後徵收新一輪關稅的期限。現時中美貿易談判仍為影響港股走勢的最大因素，因此恒指短期會在現有區間波動。

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