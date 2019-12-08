十大屋苑兩日僅錄約3宗買賣　太古城劈兩成售

樓市去向未明，買家入市意欲減弱。地產代理指出，周末兩日十大藍籌屋苑只錄約3宗買賣，創逾四個月以來新低。當中，天水圍嘉湖山莊期內只錄1宗成交，呎價繼續低於1萬元水平。鰂魚涌太古城亦有單位減價兩成沽出。

中原指出，上述十個屋苑對上一個周末錄8宗成交，相較之下本周交投量減少62.5%，有7個更「捧蛋」。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場擔心社會氣氛再次惡化，加上中美貿易戰亦反覆，準買家對入市抱觀望態度，同時近期發展商加快推盤步伐，搶去購買力，導致買賣投淡靜。

事實上，近期上車盤交投已經明顯「插水」。該行伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄5宗買賣，平均實用呎價9,645元。近日麗湖居10座低層C室三房戶以520萬元易手，實用面積546方呎，呎價9,524元。由於購買力被冰封，屋苑業主目前議幅已提升1至5%。

至於另一個細價項目沙田第一城，同樣要減價吸客。美聯翁凱傑透露，屋苑12月只錄兩宗成交，過去兩日售出一個兩房單位，為52座高層G室，原先開價550萬元，外區上車客獲減15萬元後，借足九成樓按入市，成交價535萬元。以上址實用面積304方呎計，呎價約17,599元。

中價物業減幅更明顯，中原趙鴻運表示，太古城周末只錄1宗交投，為唐宮閣低層F室兩房戶，實用面積583方呎，上月初放盤，累減250萬元，剛以1,000萬元沽出，呎價17,153元。他續指，平價盤被消化，而後市未明，準買家期望有更大減價空間，加上年底受節日氣氛影響，導致市況膠着。

此外，豪宅市場再出現蝕讓套現個案。美聯鄭桂鈺稱，何文田天鑄一個高層海景戶，由內地業主持有，去年開價3,600萬元放售。隨着市況轉靜，累積劈價620萬元，剛售2,980萬元，以實用面積約1,000方呎計，呎價約3萬元，屬同類型單位近期低位。上址為原業主於2015年購入，期內僅升值不足1%，料蝕使費離場。

至於新盤市場方面，據一手銷售資訊網顯示，嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯周末售出約125伙。而綜合市場資料，一手市場過去兩日共錄約150宗成交。

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