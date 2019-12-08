亞馬遜有個業務年收300億美元 但被市場忽視

外國媒體報道，RBC資本市場認為網購巨頭亞馬遜旗下的亞馬遜商業平台(Amazon Business)是一個增長迅速但被忽視的業務，預料其營業收入有望在短短幾年內超過300億美元。

亞馬遜商業平台是亞馬遜的企業對企業業務，服務於從大公司到醫院，以及學校和學院的各種客戶。亞馬遜商業平台的業務範圍很廣，可供客戶選擇的範圍從特定的工業產品到辦公用品都有。

RBC資本市場分析師Mark Mahaney指出，亞馬遜商業平台的總交易量超過100億美元，估計該平台過去三年的年復合增長率高達115%，超過零售業務的28%和AWS業務(雲業務)的48%。

該行續料，到2023年亞馬遜商業平台的業務收入將達到310億美元，同期銷售額將增至目前水平的五倍，達到520億美元。

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