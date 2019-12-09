東方日報B1：貿戰衝擊顯現　中國出口增1.3%遜預期

中美貿易談判不明朗對中國出口的衝擊顯現。中國海關總署周日(8日)公布，以人民幣計，11月出口總值按年僅增1.3%，再次差過市場預期，惟進口卻意外反彈，同月貿易順差為2,742.1億元人民幣(下同)，按年收窄4.1%。

海關總署統計分析司司長李魁文解釋，今年來國際經濟貿易增長放緩，中國對外貿易仍保持較好的韌性。其中，11月進口按年增2.5%，扭轉連續三個月跌勢，正反映國內需求改善。

若以美元計，中國11月進口亦按年轉升0.3%，結束連續七個月的跌勢，但出口繼續下跌1.1%，跌幅更較10月擴大，導致同月貿易順差萎縮至387.3億美元，為今年4月之後最少。

計及今年首11個月，中國進出口總值28.5萬億元。當中，出口佔15.55萬億元，按年增長4.5%；進口則約12.95萬億元，與去年同期持平。換言之，今年12月進口數據將成關鍵，若12月單月表現再次轉跌，有機會拖累今年全年進口數據連續兩年下滑，進一步敲響中國外貿以至內需勁縮的警號。

至於市場最關注的中美貿易情況，首11個月中國對美出口為2.63萬億元，中國自美進口7,630.5億元，分別按年下跌8.4%及19.5%，整體中國對美的貿易順差超過1.8萬億元。

由於環球經濟需求減弱，加上臨近中美首階段貿易協議的最後限期12月15日，投資者擔心一旦中美貿易談判破裂，美國將向中國進口商品大幅加徵關稅。

綜合彭博報道，摩根資產管理多資產解決方案部全球策略師盛楠在最新報告表示，若中美雙方達成首階段貿易協議，令中美貿易緊張局勢不致進一步惡化。美國自去年對中國商品徵收的高關稅，對中國出口所帶來的負面影響，可能在明年有望緩解。儘管短期內與貿易有關的不確定性或持續加劇，但內地企業及消費者信心也將略有改善，從而支持投資及消費。

德國商業銀行中國首席經濟學家周浩指出，儘管中國進口暫時恢復增長，但出口意外下降，反映中國的外貿數據仍然未回穩。鑑於去年底的低基數效應，預料今年12月的進口量可能會進一步改善，但實際進口前景幾乎沒有轉好。

值得留意的是，隨着中國戰略儲備原油，中國在11月原油進口總量創今年以來新高，高達4,574萬噸，按月再增加23萬噸。

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