古勝　光伏股有胡要食

港股其實已經步入收爐期，恒指上周五升281點，收報26,498點，但成交僅768億元，且全周計數，恒指只係升151點，真係冇方向又冇動力！睇番港股上個星期，都係繼續跟住中美貿易談判消息走，內在因素變化不大，而相信今個星期都會延續這勢頭。

當然，就算正式收爐都有板塊或者個股可以炒，好似手機設備股及光伏股上周尾段雙雙發力，但兩者之值博率就有天壤之別，何解？首先，手機設備股抽上主因是舜宇光學科技（02382）同業大立光（03008.TW）公布十一月營運數據優於預期，加上有大行瑞信唱好舜宇，故見手機設備孖寶舜宇及瑞聲科技（02018）均齊齊炒高，動力增強。

至於光伏股係就係一樣有好消息，所指的乃內地公布今年首十個月光伏出口總額按年升逾32%至177.4億元人民幣，並已超過18年全年出口額。不過，就算見一眾光伏股輪流炒上，如信義光能（00968）、保利協鑫能源（03800）及協鑫新能源（00451）上升動力均忽然增強，但考慮到板塊炒作時間一向好短癮，以及臨近年尾資金隨時「收水」和在板塊之間汰弱留強下，都係建議大家唔好太貪心，一於專心睇番手機設備股就算，至於已入手光伏股之投資者，則應先行食胡，以免蘇州過後冇艇搭。

另外，領展（00823）走勢本來都幾差，不過見其股價與9日RSI於十一月十五日與十二月四日呈底背馳，增加技術性反彈機會率，加上時間上臨近年尾或吸引保守投資者，以其作為保本過年之用，故不妨小注買入博反彈，目標價86元，跌穿近期低位78.25元止蝕。

東方產經專欄作者古勝

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