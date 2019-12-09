沈振盈　仍未擺脫上落市格局

中美貿易戰的情況，確實撲朔迷離，時好時壞。美國總統特朗普不斷話接近達成協議，但又語帶恐嚇地說，若未能簽署的話，月中會如期進一步加關稅。市場就在其「矛盾」之中，被大戶舞高弄低。過去一周大市先跌後反彈，初步算是守得到26,000點關口。由於局勢仍是「似夢迷離」，策略上只宜縮減注碼，甚至做對沖。預期下周市況仍然是上落市為主，恒指短線阻力位在50天線26,636水平。

玄學方面，上周指出：「本周的日子偏淡，特別是星期一至四，小心市況出現頗大的震盪，跌幅不可小覷」。結果去周大市再度下跌，皆因中國推出反制措施，令到恒指在周三一度跌破26,000點，之後作出反彈，繼續維持上落市格局。本周的日子仍然是偏淡為主，預期周初先高開後下跌，跌到周五才出現回穩的迹象，估計大市波幅介乎25,900至26,600點。

本周每日的股市走勢預測：

周一（庚辰日）：天干屬金支屬土，土生金之局，地支會水局，先升後跌

周二（辛巳日）：天干屬金地支屬火，火剋金之局，天干丙辛合化水，走勢轉差

周三（壬午日）：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，反覆上落

周四（癸未日）：天干屬水地支屬土，土剋水之局，持續回吐

周五（甲申日）：天干屬木地支屬金，金剋木之局，走勢回穩

訊匯證券行政總裁沈振盈 （作者為註冊持牌人士）

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