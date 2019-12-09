御峰理財　香港經濟比SARS時期更差?

受中美貿易戰及本地政治不穩影響，香港第三季GDP較去年同期下跌2.9%，更是自2009年金融海嘯後的最大跌幅，而一些市場研究報告如ING Bank 等更預期香港第四季GDP可能進一步下跌5.0%，令全年GDP收縮約1.3至1.6%。

不少人說目前香港經濟慘如2003年的SARS時期，甚至所面對的挑戰更嚴峻，但實情是否如此?

根據香港統計處數據，在過去20年間香港曾出現兩次連續四或五個季度呈負增長(同比)的情況。第一次發生於亞洲金融風暴後的1998年第一季至99年的第一季，而另一次則發生於環球金融海嘯後的2008年第四季至09年的第三季，期間GDP曾按年最多分別下跌8.3%及7.8%；相反，香港經濟在SARS期間相對穩定，只曾在03年第三季時下跌0.6%，並在其後進入經濟上升週期。

另一方面，雖然現時香港失業率較年初時的2.8%回升至最近的3.1%，但仍處於較健康水平，相反在亞洲金融風暴及環球金融海嘯期間失業率曾上升至6.4%及5.5%，而SARS時失業率更曾高至8.5%。當然我們預期失業率在未來數月仍會持續上升，而部份行業如餐飲服務業現時的失業率已大幅升至6%，但假如香港政治情況在往後出現轉機，且明年環球經濟大可能輕微復甦的背景下，香港失業率仍有望喘定。

另外，在樓價及股票市場方面，雖然最新中原城市指數較上月下跌4.3%，但較年初時仍錄得約5.4%的升幅，同樣恒生指數今年亦錄得近5.1%回報(包含股息)，而作為經濟領先指標的股市及樓市，反映出香港經濟正在回落，部分行業所受到的影響更大，但並不是出現全面衰退的情況。

當然，目前香港面對的風險及挑戰亦不容忽視。10月香港零售銷售額、以及11月PMI數據顯示無論是新訂單、產出及企業信心等都創近十年或有紀錄以來最差表現，中小企正面臨近年最大的難關。而對於作為亞洲金融中心的香港，在經營環境轉差及政治問題困擾下，正被鄰近地方如新加坡等追趕。

根據彭博社的報告顯示，新加坡的美元及外幣存款自7月起按年上升超過50%，相反香港港元存款卻在回落，並有約550億的港元存款被轉換成外幣，反映資金正流入新加坡；同樣，新加坡的旅客人數增長從第二季的1.7%加速至第三季的3.4%，相反香港8月及9月的訪港旅客卻急跌近39%及34%。

總括來說，從數據上看，香港現時的經濟環境確實轉差但仍未到絕望階段(較SARS及金融風暴時期好)，要挽回人心及企業信心是社會各持份者的首要任務，特別是香港的兩頭馬車(金融及旅遊業)正面臨極嚴峻的挑戰，如果香港錯失明年環球經濟復甦的列車，香港真的將可能迎來近20年來最差的經濟衰退。

御峰理財研究部

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