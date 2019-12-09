碧生源逾4.6億人民幣出售北京工業物業項目

碧生源( 00926 )公布，其間接全資附屬北京澳特舒爾就出售目標公司北京申惠碧源雲計算科技全部股權，與買方Gateway Real Estate Fund VI, L.P. 的間接全資附屬正嘉訂立框架協議。

框架協議各方同意按照4.63億元人民幣(下同)的對價(假設目標公司現金為零且負債為零的情況下)推進，但受限於根據公司上市地法律法規及上市規則的要求所必須履行的審計、評估、內部審批流程及監管批准程序。

正嘉同意在滿足若干條件或為其書面豁免後的10個工作日內，向北京澳特舒爾之指定帳戶支付一筆金額相當於9,260萬元的定金。根據框架協議，在框架協議有效期內，正嘉對物業和目標股權具有獨家排他的購買權。

目標公司即擁有包括位於北京市房山區的一塊國有工業土地及該土地上已經建成和即完成建設的建築物和設施在內的資產。

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