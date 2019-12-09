天倫燃氣：河南鄉鎮煤改氣項目獲亞開行3億美元貸款

該項目將由省級政府投資的中原豫資投資控股集團與公司及關聯方聯合組建的豫天新能源有限公司實施。自2018年6月成立至今，豫天新能源已為約90萬戶河南鄉鎮煤改氣住宅用戶提供接駁服務。

公司指出，通過亞開行是次給予的資金支持，該資金可充實43億元規模的河南省鄉鎮煤改氣項目投資，在2023年覆蓋河南省鄉鎮煤改氣住宅用戶120萬戶；未來亞開行計劃給予進一步資金支持，可在2030年覆蓋450萬戶河南鄉鎮煤改氣住宅用戶的項目投資。

同時，國家開發銀行為豫天新能源提供的4.92億元人民幣貸款已部分到帳，將用於支付天倫燃氣在鄉鎮煤改氣項目中的工程款。

公司認為，大型金融機構提供的政策性貸款將有助於豫天新能源順利推進河南鄉鎮煤改氣工作，同時有助於公司降低在河南鄉鎮煤改氣項目投資的回款周期、降低財務成本。

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