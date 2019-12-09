【市前重點睇】金價回落 布油升破64美元
2019年12月09日 07:50
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●美匯指數企97.69，離岸人民幣(CNH)高企7.0234，港匯見7.8297，日圓兌美元升至108.63，歐元跌至1.1059，英鎊處1.3142。金價回落至1,459美元。布油升上64.17美元，紐油於59美元上落。道指期貨向好。
●白宮經濟顧問庫德洛表示，中美正在討論農產品採購額，雙方接近達成廣泛貿易協議的第一階段。
●道指上周五(6日)收報28,015點，升337點或1.22%；標指收報3,145點，升28點或0.91%；納指收報8,656點，升85點或1%。 https://bit.ly/2sZtMNB
●美國11月非農職位增長勝預期，失業率半世紀低。
●美國10月消費信貸增189億美元，勝預期。
●美國12月消費情緒指數升至7個月高位。
●美國10年期國債孳息率升2.6點子，報1.8363厘。
●即月恒生指數夜期上周五收報26,576點，升73點，高水78點，成交16,567張。
●港股ADR指數上周五收報26,486點，跌12點。
●紐約期油上周五收報每桶59.2美元，升0.77美元或1.32%。布蘭特期油收報每桶64.39美元，升1美元或1.58%。
-油組及俄羅斯同意每日額外減產50萬桶。
●紐約期金上周五收報每安士1,465.1美元，跌1.1%。
●英國富時100指數上周五收報7,239點，升101點或1.43%；德國DAX指數收報13,166點，升111點或0.86%；法國CAC指數收報5,871點，升71點或1.21%。
●貿戰衝擊顯現，中國出口增1.3%遜預期。 https://bit.ly/38lJkeQ
●中國11月外儲3.09萬億美元，略遜預期。
●中國郵儲銀行A股周二(10日)在上海首日上市，控股股東擬斥資不少於25億元人民幣增持其A股股份。
●香港外匯儲備達3.38萬億，下半年港匯表現仍平穩。
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