【股民熱話】香港經濟可能因禍得福！

今年中以來香港社會持續動盪，旅客大量流失，旅遊、零售和餐飲業成為重災區，加上貿易等服務業受貿易戰衝擊，致使香港經濟陷入技術性衰退，全年或料負增長，政府亦預告本財政年度可能會錄得財赤，總之經濟大禍臨頭！

之不過，中國人有句說話，叫做「因禍得福」，意指在遭遇災禍之後，反而得到福報，壞事變好事。股民口中，亦有句常用語，叫做「有危自有機」！到底今次香港又會唔會係「因禍得福」呢？

首先，自2003年後，內地推出「個人遊」安排以來，這十多年來，訪港的旅客絕大部分是內地遊客，支撐着香港旅遊、零售和餐飲等，亦令香港的物價，尤其是舖租高企不下。雖然，旅遊業表面上蓬勃，製造了一定的就業和消費需求，養活不少勞工，但物價、租金上升，更多是益了資產一族，如業主，勞工和企業都係得個「捱」字。反而，「飯來張口」的經濟利益，令港府長期可以不思進取，百事無成，無視產業結構單一的風險。今時今日的困局，可謂無能政府咎由自取，卻由港人承受痛苦。

事實上，個人遊實行多年，不少內地旅客已非首次來港，更多的是短線不隔夜過境，甚而是走水貨，反正並非高質素的旅客。帶動人流的經濟效益遞減，反而令這個人煙稠密的彈丸之地，面對高旅客流量但低經濟效益的打擊，民居區域旅巴阻街、環境衞生每況愈下、生活必需品價格高企、舖租工資高企令中小企難以為生。

君不見今個冬季來臨，香港地外來人流少了，就連流感潮都見紓緩？當然，筆者意思並非不歡迎旅客來港，只是香港面對地小人多的客觀條件限制，港府應思考如何改善香港的旅遊資源，提高旅遊業的質素和經濟效益，善控人流，在提升旅遊業效益和民生經濟就業保障方面取得平衡，毋忘作為國際都會應有的多元化客源，而非單靠內地單一市場人流來港消費就不甚作為，一遇批評就上綱上線造就矛盾分化來諉過於人，不作檢討不予改善，懶得為經濟長期戰略規劃籌謀。

經過今次浩劫，企業生意與社會職位流失，對經濟的影響將於未來一年逐步浮現。最近旺區舖租新簽租金急降六成，業主肯讓利，料有助零售商應對逆境。另一方面，正正由於這半年的周末各區經常動盪，迫使香港人多用網購，電子消費模式廣為宣揚，有助開發新商機，彌補傳統零售經濟不景氣的影響。勞工若能把握機會轉型，失業率亦不一定會明顯惡化。這兩年中國的小微企業如雨後春筍，以社交平台進行各式各樣的電子商貿活動，吸納了不少失業的製造業勞工，致使整體失業率維持相對穩定，更有助推動新經濟產業發展，便是一個值得香港參考的成功例子。

經歷挫折才能使人成長！回歸廿二年，香港經濟靠坐食老本，社會若非出現今年的大規模激烈動盪，實難叫各方如此深刻反省。港府應該把握機會，善用財政資源，改善民生經濟、加快推動產業轉型，協助企業和勞工在逆境中提升競爭力，轉禍為祥。畢竟幸福不能光靠別人賦予，而是要靠雙手爭取。如何發揮香港經濟的韌性和多元化優勢、聚人心、廣建設，強化特區經濟基礎，更好地服務國家發展，當考驗兩地政府的智慧！

東方產經專欄作者 帥哥

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