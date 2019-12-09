中環控股確認公眾持股合規　股價午後挫一成

根據所得資料及就董事會在作出一切合理查詢後所知，公司確認，截至公告日期，公眾人士持有公司已發行股份不少於25%，且公司能夠遵守聯交所證券上市規則之足夠公眾持股量規定。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，公司之股份價格亦可能大幅波動。該股午後跌幅擴至超過一成，低見7.97港元。

－－－－－－