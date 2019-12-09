中環控股確認公眾持股合規 股價午後挫一成
2019年12月09日 08:40
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中環控股(01735)公布，注意到一份由證監會於2019年12月6日刊發的公告，指於查訊後，結果顯示公司於2019年11月18日，有19名股東合共持有5,129.6萬股公司股份，相當於已發行股份之19.43%。有關股權連同由公司控股股東持有之合共1.98億股，佔已發行股份75%，相當於公司當日已發行股份之94.43%。因此，公司僅有1,470.4萬股，即已發行股份5.57%由其他股東持有。
根據所得資料及就董事會在作出一切合理查詢後所知，公司確認，截至公告日期，公眾人士持有公司已發行股份不少於25%，且公司能夠遵守聯交所證券上市規則之足夠公眾持股量規定。
鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，公司之股份價格亦可能大幅波動。該股午後跌幅擴至超過一成，低見7.97港元。
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