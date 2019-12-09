【專家點評】陳政深：押注汽車銷售股有道理

中美貿易角力的發展持續不明朗，現時距離上調關稅的日子愈來愈近，美國亦不時釋出或正或負的訊息，令市場的不明朗性愈來愈大。惟可以肯定的是，中國在未來一段不短時間，外貿都不會處於萬里無雲之境，目前經濟及政治格局之下，在中央角度，內需於經濟上的重要性肯定不容忽視。

最強勢者，首選美東汽車，股價過去1年升了逾2倍，跑贏中升的八成升幅；反觀和諧汽車及永達汽車相對落後，兩者過去1年只升了兩成——當然，兩者的市盈率只分別有6.6及7.2倍，為投資者提供防衞水位。

筆者曾在2017年6月推介美東，而目前市況下，強勢股亦較為可取。美東在早前的分析員會議上曾表示，未來開店策略是在地理相鄰之處開設不同品牌銷售店，以求提高營運效益，中長線而言，此佈局可望持續推動股價表現，投資者不妨參考上述因素。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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