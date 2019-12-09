A股快報：三大指數靠穩 水泥股有支持

內地股市向好，滬綜指高開2點或0.08%，報2,914點；深成指高開30點或0.31%，至9,908點；創業板指數高開6點或0.39%，報1,733點。

板塊方面，次新股領升1.4%，水泥股升0.3%，金融及地產股靠穩；而石油及有色金屬股偏軟。

投行Jefferies給予貴州茅台及五糧液「買入」的初始評級，目標價分別為1,540元人民幣(下同)及156元；予瀘州老窖初始評級「持有」，目標價89元。上述三股分別高開0.4%、0.6%及近0.5%。

另外，格力電器平開，報62.39元。中金稱，11月份格力空調促銷力度超出預期，且面對市場需求大增下，零售份額顯著提升，上調其目標價至78元，評級維持「跑贏行業」。

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