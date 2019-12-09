【即市分析】內需股能否突圍而出？

東方產經專欄作者股博士：市場關注點仍然落在中美貿易戰身上，當然，香港「內憂」對港股投資者亦有切身之痛，故揀股當盡量避開受呢兩個因素影響的板塊。內地消費需求保持暢旺，食品股值得留意。

此外，大行摩根士丹利早前就發表報告指，內地大眾消費市場可望復甦及產品高端化趨勢下，看好即食麵及飲料營運商，估計康師傅旗下即食麵業務會於下半年持續獲得改善，而其第3季即食麵銷量及價值亦見改善，故將其投資評級上調至「增持」，同時將目標價上調至14元。

走勢上，康師傅股價自11月初在10.34元水平起步，不經不覺升至11月28日高見13.06元，不足1個月時間累升26%，現價企穩多條主要平均線上，9日RSI為64，MACD牛叉收窄，走勢中性偏好，惟年內高位13.6元阻力應不輕，建議先放入觀察名單內，候低再作部署。

至於旺旺走勢就較為靚仔，基本上自8月初開始拾級而上，現價同樣企穩多條主要平均線上，9日RSI為70，MACD牛叉持續，走勢利好，可逢低買入，目標價7.7元，跌穿20日線約6.6元止蝕。

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