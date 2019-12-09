港股格局：李偉傑料本周維持區間上落
2019年12月09日 10:10
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，市場關注中美能否在12月15日，美國向中國徵收新一輪關稅的死線前達成首階段貿易協議。他預期美國頗大機會延後向中國加徵關稅，至於首階段貿易協議要睇時間地點再定。
在此不明朗因素下，預期港股在大型區間上落，重要支持位約在上升軌底部26,000點，上方阻力則在多條平均線匯集區約26,700點，在未有特別好消息下，恒指料在此區間波動。投資者若不想承擔太大風險，可待12月15日後事件明朗化後再作入市部署。
手機設備股近期走勢凌厲，李認為主要由於5G換機潮、手機發行商銷量提升，以及行業基本因素改善所帶動，並吸引資金流入。但板塊已累升不少，毋須急於高追，兩隻藍籌股瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)可待回調至10天線，約56.4元及130元附近再買。
李又指，吉利汽車(00175)11月總銷量按年增長1%，按月增長約一成，已是連續數月錄得增長，反映銷售慢慢改善，市場信心亦見提升，但銷售增長幅度唔多，料股價先行在14.8至15元之間高位整固，中線則可上望16.5元或以上。
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