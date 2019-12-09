港股格局：李偉傑料本周維持區間上落

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，市場關注中美能否在12月15日，美國向中國徵收新一輪關稅的死線前達成首階段貿易協議。他預期美國頗大機會延後向中國加徵關稅，至於首階段貿易協議要睇時間地點再定。

在此不明朗因素下，預期港股在大型區間上落，重要支持位約在上升軌底部26,000點，上方阻力則在多條平均線匯集區約26,700點，在未有特別好消息下，恒指料在此區間波動。投資者若不想承擔太大風險，可待12月15日後事件明朗化後再作入市部署。

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