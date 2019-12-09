日本修訂後第三季GDP按年增1.8%　遠超初值

日本政府公布，修訂後的第三季國內生產總值(GDP)按年增長1.8%，遠高於初值0.2%，並為連續第四季錄得增長；預期增長0.6%。

經濟增速高於初值是由於資本支出和民間消費有所改善，抵銷出口下滑造成的打擊。資本支出和民間消費在第二季均有擴張。

至於第三季GDP按季增長0.4%，預期增長0.2%。企業投資增長1.8%，預期增長1.4%；私人消費增長0.5%，預期增長0.4%。此外，10月份經常項目順差1.82萬億日圓，預期順差1.81萬億日圓。

日本政府上周宣布13.2萬億日圓的財政刺激措施，以支持經濟增長和災後重建。展望未來，日本政府表示，財政刺激措施料推動經濟增速提高1.4個百分點。然而，經濟學家對該數字以及支出多快能提振經濟持懷疑態度，但他們很大程度上同意一籃子刺激措施將方便日本央行延遲加大刺激。

分析指出，企業投資持續強勁，顯示全球經濟放緩隱憂尚未壓制日本企業信心。儘管出口下降，但國內需求幫助日本經濟今年維持增長。不過，第四季經濟料萎縮2.6%，因為10月份上調消費稅後抑制消費意欲。

此外，在中美貿易戰繼續給全球經濟前景蒙上陰影之際，日本和南韓的貿易爭端已經削弱南韓遊客在日本的消費，這令整體增長受壓。

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