【大行報告】安踏獲大摩及交銀上調目標價

大摩預期，安踏將借助其多品牌平台進一步擴大增長，估計持續強勁的盈利將可推動公司股價在2020年進一步上漲。

交銀國際發表報告，料安踏2019年核心凈利潤按年增長超過45%，但被意外的合營公司虧損最多6.5億元人民幣所抵消，整體凈利潤按年增長超過30%，與該行預測的33%一致，惟低於市場預測的38%。該行對安踏維持「中性」的投資評級，目標價由55元上調至71元。

報告續指，儘管核心利潤強勁，但投資者可能會對與Amer Sports分佔的合營公司Mascot JVCo虧損持負面態度，這與特步在今年上半年業績後披露並購相關一次性成本導致股價大跌相似。

該行亦指，6.5億元人民幣的應佔合營公司虧損部分屬經常性，包括營業利潤、一次性交易相關成本(少於2億元人民幣)，及購買價格分配費用(少於5億元人民幣)。安踏提到，購買價格分配大部分計入商譽，但這將會是一把雙刃劍。

冬暖是一個問題，尤其對於旗下品牌FILA。該行觀察到，今年冬季的折扣時間和幅度比往年提早和加大。鑑於FILA是零售業務，認為其服裝產品較多，價格也較高，冬暖可能對其下半年損益產生更直接的影響。

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