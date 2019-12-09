【專家點評】陳汝銘：青島港伺機而動

早前集團公布截至6月底止中期業績，錄得純利20.08億元(人民幣‧下同)，按年升5.25%。期內，營業收入60億元，按年升4.6%；毛利20.79億元，按年增幅5.6%。集團及其合營企業及聯營企業實現貨物吞吐量25,225萬噸，較去年同期增長6.3%；其中，實現貨櫃箱吞吐量1,030萬TEU，較去年同期增長9.8%。

青島港口是世界最大的綜合性港口之一，佔據東北亞港口圈的中心位置，是西太平洋重要的國際貿易樞紐。憑藉天然水深優勢和業內領先的設施與設備、服務與管理，青島港口能夠停泊世界最大的貨櫃箱船、鐵礦石船及油輪。

集團充分利用港口資源，科學規劃投資結構，已形成橫跨碼頭、物流及金融三大領域的多元化企業。在依託碼頭主業發展的基礎上，逐步構建起了多元化的發展生態，相信未來能把握機遇，加快設智慧港口和一站式全程物流服務體系。建議可在4.8港元水平買入，目標價5.9港元，如失守4.5港元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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