【即市分析】求穩陣收息 呢隻內房股有得諗…

越秀地產屬綜合性地產商，業務早已不再局限於廣州，不過仍以粵港地區為主，其總土地儲備逾2,000萬平方米，近5成位於區內。根據早前公布的半年業績，越秀地產截至今年6月底，期內收入217.88億元人民幣，按年升114.39%，純利18.7億元，按年增逾4成，表現不俗。

集團年初更引入廣州地鐵為第二大股東，當時每股入股價達2元；有利集團取得鐵路上蓋項目，管理層料未來5年鐵路項目可貢獻銷售額25%，有潛力發展成「廣州版港鐵加領展」混合概念股。

大行花旗睇好整體內房表現，料該行覆蓋的34間內房企業，於2020年銷售可有13%增長，而2018及19年分別升31%及19%。該行預期，市場整合於明年加快，令上市內房企業有更多可售資源，加強融資能力，盈利可見度較高。予越秀地產「買入」評級，目標價睇2.23元。

走勢方面，越秀地產過去3個多月，股價大致於1.6至1.8元間上落，近日形態似足小雙底，上周五(6日)升1.8%收報1.68元，相比廣州地鐵入股價仍低水16%。現時，9日RSI升抵50，MACD將現牛叉，技術指標有轉強之勢，料後市可以一博，短線先望1.8元，中線睇2元，跌穿1.55元宜止蝕。

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