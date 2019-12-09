大反擊！傳中國下令公共機構3年內更換外國電腦及軟件

外媒報道，傳中國政府已下令要求所有政府辦公室及公共機構3年內全面移除外國品牌的電腦設備及軟件，以減少依賴外國技術，促進國內產業發展，並反擊美國特朗普政府限制美國及其他國家少用中國科技商品。

中信建投証券分析師估計，在新指令下，明年起中國將啟動大規模的電腦替換潮，明年料有2,000萬至3,000萬部國外電腦硬件遭汰換，目標明年替換30%技術，2021年替換50%，2022年替換20%；估計惠普、戴爾及微軟等外國品牌恐將因此受到衝擊。

不過，分析認為中國想以本土作業系統取代外國品牌恐怕將面臨困難，內地部分產業在某些領域未能與外國技術匹敵，例如目前能夠配合中國自製作業系統的軟件開發商並不多，因為大部分軟件商的產品都是圍繞微軟Windows及蘋果公司(Apple Inc.)macOS而設計。

事實上，5年前外電已報道中國目標到2020年，從銀行、軍隊、政府機構和國有企業中清除大多數的外國技術。

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