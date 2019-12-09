大反擊！傳中國下令公共機構3年內更換外國電腦及軟件
2019年12月09日 11:29
東網電視更多新聞短片
外媒報道，傳中國政府已下令要求所有政府辦公室及公共機構3年內全面移除外國品牌的電腦設備及軟件，以減少依賴外國技術，促進國內產業發展，並反擊美國特朗普政府限制美國及其他國家少用中國科技商品。
中信建投証券分析師估計，在新指令下，明年起中國將啟動大規模的電腦替換潮，明年料有2,000萬至3,000萬部國外電腦硬件遭汰換，目標明年替換30%技術，2021年替換50%，2022年替換20%；估計惠普、戴爾及微軟等外國品牌恐將因此受到衝擊。
顧問機構Eurasia Group認為，北京當局政策目標為過去兩年來遭到美國禁令的中國企業，如中興通訊(00763)及華為等，創造一個不受威脅的空間。
不過，分析認為中國想以本土作業系統取代外國品牌恐怕將面臨困難，內地部分產業在某些領域未能與外國技術匹敵，例如目前能夠配合中國自製作業系統的軟件開發商並不多，因為大部分軟件商的產品都是圍繞微軟Windows及蘋果公司(Apple Inc.)macOS而設計。
事實上，5年前外電已報道中國目標到2020年，從銀行、軍隊、政府機構和國有企業中清除大多數的外國技術。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。