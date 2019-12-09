調查：46%人睇淡未來一年樓價　近六成無興趣置業

花旗銀行周一(9日)公布2019年第四季市民置業意向調查，結果顯示受訪者普遍對樓市持觀望態度，預期樓價下跌的比例顯著下降，由第三季的56%跌至五成以下。

調查指出，46%受訪者預期樓價將在未來12個月下跌，比例按季降10個百分點。同時，認為香港樓價將在未來12個月上升以及維持平穩的受訪者比例按季上升，反映整體看淡樓市的受訪者比例下跌。

有關置業意欲方面，57%表示現時對置業非常不感興趣或頗不感興趣，按季上升6個百分點，而對置業持高度興趣的受訪者僅佔16%，比例較上季微跌4%。另一方面，60%受訪者表示現時非置業理想時機，但比例較上季下跌8個百分點。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2019年10月訪問超過500名香港市民。

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