地方政府都違約？10億呼和浩特「城投債」無息還

內地民企出現債務違約不是新鮮事，不過有地方政府支持的「城投債」，近日亦出現可能違約情況。

內地媒體報道，上周五(6日)是由呼和浩特經濟技術開發區投資開發集團發行的融資工具「16呼和經開PPN001」，投資者回售行權執行日及付息日。不過當日大額支付系統關閉前，投資者收到回售款及利息。清算所隨後證實，沒有收到發行人的付息兌付資金，暫無法代理發行人進行該期債券的附息兌付工作。

據資料顯示，「16呼和經開PPN001」於2016年發行，規模10億元人民幣，期限3+2年，存續期第3年末(2019年12月6日)，首3年的票面息率是6.8%。發行人是地方國有企業，呼和浩特經濟技術開發區財政審計局是唯一股東。

不過，有私募債機構投資者對媒體表示，目前尚不能對該債券的違約蓋棺定論，要視乎其內部怎麼解決，是實質違約還是技術性違約，關鍵在於上周六及周日能否融到足夠的資金。

另有觀點稱，目前政府積極協調的可能性較大，穩增長的目標下，「城投債」違約影響較大。同時，在隱性債務置換剛剛拉開帷幕之際，此時違約可能會加大市場化隱性債務置換的難度。

城投債是2009年內地4萬億元人民幣刺激方案出台後，地方政府透過地方融資平台籌集城鎮化資金的重要方式。其發行主體多由地方政府注入資產、土地而成立，具有獨立法人資格的公司。城投債在還款上依賴於地方財政，地方政府也為其提供很大程度的隱性擔保。

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