【午市重點睇】美匯升上97.7水平　英鎊向好

2019年12月09日 12:02
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    ●美匯指數高企97.71，港匯升至7.8291，離岸人民幣(CNH)低見7.0356，日圓兌美元高見108.54，歐元跌至1.1055，英鎊高見1.3151。金價於1,460美元水平爭持。布油處64.18美元，紐油失守59美元。道指期貨窄幅上落。
    ●恒生指數半日升6點或0.02%，報26,504點。 https://bit.ly/3559S1F
    -新股專輯：啓明醫療超購311倍，定價33元。
    -神舟樂園今起取消上市地位。
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    ●【即市分析】
    -內需股能否突圍而出？ https://bit.ly/2s3YIf7
    -求穩陣收息，呢隻內房股有得諗… https://bit.ly/36f6Sjr
    ●【專家點評】
    -陳政深：押注汽車銷售股有道理。 https://bit.ly/36h9ygB
    -陳汝銘：青島港伺機而動。 https://bit.ly/2YsXJRX
    -陳蓓敏：碧桂園佳績撐股價。 https://bit.ly/2YuQuJ3
    ●【名家貼士】
    -陳健豪：紐元短線超買吼位沽。 https://bit.ly/2Psljdb
    ●港股格局：李偉傑料本周維持區間上落。 https://bit.ly/2DXovYW
    ●魚缸通：散戶等放假，無心入市。 https://bit.ly/2P3hook
    ●調查：46%人睇淡未來一年樓價，近六成無興趣置業。 https://bit.ly/2P2rcPh
    ●A股快報：滬綜指半日跌0.03%，報2,911點。 https://bit.ly/2riA0YA
    ●銀保監明年起取消合資壽險外資持股比例限制。 https://bit.ly/2PucAHo
    ●大反擊！傳中國下令公共機構3年內更換外國電腦及軟件。
    ●亞洲股市：日韓澳股齊升。
    ●日本修訂後第三季GDP按年增1.8%，遠超初值。 https://bit.ly/3410g6T
    ●涉虛報財務報表，日產恐罰款逾1.7億元。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0405，較上日下調22點子。
    -人行不開展逆回購操作，當日實現零投放和零回籠。
    -人民幣Shibor︰隔夜息升27.2點子。
    ●【股民熱話】香港經濟可能因禍得福！ https://bit.ly/2E174XH
    ●港元拆息︰1個月回升至2.44厘。
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