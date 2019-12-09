【午市重點睇】美匯升上97.7水平 英鎊向好
2019年12月09日 12:02
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●美匯指數高企97.71，港匯升至7.8291，離岸人民幣(CNH)低見7.0356，日圓兌美元高見108.54，歐元跌至1.1055，英鎊高見1.3151。金價於1,460美元水平爭持。布油處64.18美元，紐油失守59美元。道指期貨窄幅上落。
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●【即市分析】
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●【專家點評】
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●【名家貼士】
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●A股快報：滬綜指半日跌0.03%，報2,911點。 https://bit.ly/2riA0YA
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●亞洲股市：日韓澳股齊升。
●日本修訂後第三季GDP按年增1.8%，遠超初值。 https://bit.ly/3410g6T
●涉虛報財務報表，日產恐罰款逾1.7億元。
●人民幣兌每美元中間價為7.0405，較上日下調22點子。
-人行不開展逆回購操作，當日實現零投放和零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息升27.2點子。
●【股民熱話】香港經濟可能因禍得福！ https://bit.ly/2E174XH
●港元拆息︰1個月回升至2.44厘。
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