南韓連續5年外商直接投資逾200億美元

外電報道，南韓今年截至12月2日止，已吸引外商直接投資203億美元(約1,583億港元)，連續5年實現全年吸收外資200億美元的目標，主要由於外商對南韓的原材料、零件及裝備興趣有所增長。

今年上半年，受累於中美貿易爭端打壓投資情緒，南韓的外商直接投資額持續下降，第一及第二季分別減少35.7和38.1%，第三季起則止跌回升，增加4.7%，第四季更出現明顯增加。分析指出，下半年外商直接投資有所反彈，是由於獲得外國企業的大額投資，如美國半導體設備製造商Lam Research上月宣布將投資1.4億美元，在南韓建設研發中心。

南韓產業部相關人士表示，受全球貿易衝突、日本對韓限貿、英國脫歐等影響，全球跨境投資整體委靡。但值得關注的是，大規模項目接連落地等情況反映出外商看好南韓市場。特別是外商對原材料、零件、設備、新產業和高級消費品領域的投資十分活躍，可見投資質量不斷提升。

報道指出，南韓計劃擴大對外商投資在零件、原材料及設備領域的現金激勵措施，作為應對因中美貿易摩擦升級而帶來的不確定性日益增加的措施一部分。當局亦將簡化外國公司獲得工廠建設許可證的程序。

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