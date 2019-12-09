【即市分析】吉汽橫行候低部署

再仔細觀察集團期內總銷量中，14,135部為新能源和電氣化汽車，延續今年7月低位4,476部以來的復甦趨勢。而11月出口量按年增長約2%，至3,173部；於中國市場總銷量為140,061部，較去年同期增長約1%。若總結今年首11個月總銷量為1,231,524部，已達到19年全年經修訂銷量目標1.36萬部的91%，表現叫做唔失禮。

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