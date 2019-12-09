【即市分析】吉汽橫行候低部署
2019年12月09日 14:20
東網電視更多新聞短片
東方產經專欄作者HS哥：臨近年尾，港股開始冇乜力水，但部分個股底子唔算太差，其中吉利汽車(00175)近日公布，11月總銷量143,234部，較2018年11月增長約1%，並較10月增長約一成，數據上睇落唔錯。
再仔細觀察集團期內總銷量中，14,135部為新能源和電氣化汽車，延續今年7月低位4,476部以來的復甦趨勢。而11月出口量按年增長約2%，至3,173部；於中國市場總銷量為140,061部，較去年同期增長約1%。若總結今年首11個月總銷量為1,231,524部，已達到19年全年經修訂銷量目標1.36萬部的91%，表現叫做唔失禮。
部署上，吉汽股價近期主要在14.5至15.7元橫行上落，10日及20日線交纏一段日子，走勢中性，值得候低買Call，吉利摩通購(12661)，2020年4月到期，行使價17.17元，實際槓桿約6倍，溢價約19%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。