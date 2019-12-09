樓價UPDATES：二手業主擴大減幅吸客

二手業主擴大減幅吸客，馬鞍山迎海三房單位，劈價約200萬港元，終售1,115萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區寶翠園3座中層C室，實用面積約665方呎，兩房兩廳間隔，於上月叫價1,750萬元放售，及獲買家議價，並減價110萬元或約6%，以1,640萬元交吉獲承接，實用呎價約24,662元，原業主於2012年11月以1,015萬元購入，持貨7年轉手帳面獲利約625萬元，物業升值約62%。

●西半山嘉兆臺2座中層C室，實用面積972方呎，套三房間隔，叫價2,380萬元，最終願減352萬元以2,028萬元易手，實用呎價20,864元，新買家屬於九龍客，鐘情屋苑位置近中環入市，原業主於1998年2月以900萬元買入，持貨21年，帳面獲利1,128萬元，單位升值125%。

●北角豪廷峯2座高層D室，實用面積573方呎，兩房間隔，原先叫租30,000元放租，最終願減4,000，以每月26,000元租出，實用呎租45元，較同類單位平近2,000元，業主於2009年8月以646萬元買入單位，持貨10年，租金回報4.8厘。

●筲箕灣香島1座中層C室，實用面積約1,017方呎，套三房連工人套房間隔，獲外區客垂青，並以月租38,000元承租，實用呎租約37.4元，業主於2017年3月以約2,098.7萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.2厘水平。

●小西灣藍灣半島2座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲買家以845萬元買入，實用呎價約18,571元，新買家為外區客，原業主於2010年12月以436萬購入上述單位，持貨9年帳面升值93.8%，獲利約409萬元。

●小西灣藍灣半島周末連環租出3伙，其中一個為6座高層C室，實用面積約848方呎，套三房連工人套房間隔，月租36,000元租出，實用呎租約42.5元，業主於2010年12月以約906.8萬元購入物業，若以目前租金計算，租金回報約4.8厘。

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九龍區

●將軍澳SAVANNAH於12月錄首宗成交，單位為3B座高層B室，實用面積478方呎，兩房間隔，望園景及河景，今年9月開價998萬元，現累減138萬元，以860萬元易手，實用呎價17,992元，原業主於2016年8月以約687.9萬元買入，現轉手帳面獲利172.1萬元離場，單位3年間升值25%。

●將軍澳城中駅7座高層B室，實用面積約503方呎，兩房戶間隔，享山海雙景，今年9月尾開始放售，業主原叫價859萬元，及後至11月頭提價至880萬元，最終於日前以845萬元以連租約形式易手，累積減價達14萬或2%，實用呎價約16,799元，原業主約於2011年2月以約416萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利約429萬元，物業升值約1倍。

●九龍太子道西堂皇閣中層戶，實用面積1,039方呎，套三房房間隔，另設工人套房，單位外望街景，現以1,580萬元成交，實用呎價15,207元，新買家見單位廳大房大，考慮片刻即決定入市自用，原業主於2010年7月以700萬元買入，持貨逾9年轉手帳面獲利880萬元離場，單位升值逾1.2倍。

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新界區

●馬鞍山迎海2座低層E室，實用面積795方呎，套三房間隔，開價約1,320萬元，議價後以1,115萬元易手，實用呎價14,025元，新買家為用家，原業主於2014年以968萬元購入，持貨5年沽出帳面獲利約147萬元，單位升值約15.2%。

●馬鞍山翠擁華庭15座高層B室，實用面積約765方呎，套三房套間隔，原業主以約910萬元放盤約兩個月，吸引外區客承接，議價後以880萬元成交，實用呎價約11,503元，原業主於2000年4月份以約321.5萬元購入，轉手帳面獲利約558.5萬元，期間物業升值逾1.7倍。

●沙田河畔花園B座中層1室，實用面積269方呎，兩房間隔，日前以460萬元易手，實用呎價17,100元，原業主則於2016年以338萬元購入單位，持貨3年沽出帳面獲利122萬元，單位升值約36%。

●大埔昌運中心1座高層A室，實用面積約342方呎，兩房間隔，近日以535萬元交吉形式沽出，實用呎價約15,643元，原業主於2015年8月以約443萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利約92萬元，物業升值約21%。

●上水皇府山8座低層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，剛以603萬元成交，實用呎價約11,988元，原業主在2008年11月以約200萬元買入上述單位，持貨約11年沽出帳面獲利約403萬元，賺價約兩倍。

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