【深度解構】全球「放水10年」變日本化　未來10年點算？

2019年踏入最後半個多月，亦是「埋單」回顧的時刻。對於歐美日3大央行而言，未來兩周內將舉行年內最後一次議息會議，同時亦為2009年以來的「放水10年」總結，可謂有特殊意義！若果說過去「放水10年」效果愈來愈弱，未來的「放水10年」又會如何呢？最恐怖的莫過於全球「日本化」(Japanification)！

【本年及「放水10年」最後總結】

美國聯儲局將於香港時間周四(12月12日)凌晨3時公布議息結果；歐央行於同日晚上8時45分公布議息結果；日本央行則於下周四(12月19日)早上約11時左右公布議息結果。

目前市場估計，3大央行都不會有任何行動，將以「不變」來結束本年及「放水10年」的議息會議。

【全球「放水10年」似日本化】

可惜的是，全球「放水10年」效力愈來愈弱，甚至開始了「迷失經濟時代」！回看歷史，首先是日本，然後是歐洲，現在投資者放眼全球，尋找下個「通脹停滯和債息大跌」的爆發地。

所謂「日本化」，即經濟低增長、低利率、低通脹，伴隨着低出生率及人口老化。這種苦痛爆發成為今年主流，更留下了創紀錄規模的負利率債券，即「貼錢」買債，可謂極不尋常。例如在歐洲，央行重啟量化寬鬆(QE)和深化負利率政策，為該地區債券的價格帶來了可觀回報，但卻犧牲了銀行的利潤和人們的退休儲蓄。許多人表示，這使人回想起日本過去迷失的十年。

更甚的是，目前全球銀行業已宣布的裁員數目超過7.3萬人，當中86%來自歐洲，原因正正是負利率令銀行難以經營。

目前這種禍患可能會進一步蔓延，甚至可能傳播到美國。摩根大通長期投資策略高級顧問Jan Loeys表示，這個全球最大經濟體可能只需要陷入一次「普普通通的衰退」，就會屈服於零債息。

雖然上周出爐的就業數據強勁，緩解了美國即將陷入經濟低迷的擔憂，但該國的債息曲線已暗示衰退正在醞釀。據Loeys所說，如果那不幸的預測成真，聯儲局可能會效法日本和歐元區，將利率降低至零，並重啟量化寬鬆(QE)。

事實上，這種情景一直纏繞在央行一眾官員頭腦之中。聯儲局理事Lael Brainard甚至提出了資產購買的想法，以在零息情況下抑制中短期借貸成本。那就類似於日本式的債息曲線控制了。

【「未來10年」情況恐更不堪】

十多年來奮力應對經濟危機的主要經濟體央行，今年再次出征，要全力支撐全球經濟增長。然而，在新的10年裏，決策者的選項少之又少。

自2008年來，全球央行合共減息逾750次，導致利率不是在歷史低位徘徊，就是已成為負利率，央行「幫倒忙」的擔憂也隨之而生。與此同時，主要央行又在啟動量化寬鬆，開始購買債券，而之前已購買了逾12萬億美元的金融資產，但仍不足以提振通脹。

因此，目前十分讓人擔憂的是，央行或在未來10年迎來最大考驗。自1990年代初以來，困擾日本的經濟增長低迷、通脹疲弱，恐怕將成為全球現象。包括美國銀行在內的分析師們警告投資者，要提防「量化失敗或貨幣政策無能」。

日本央行前理事門間一夫表示，當人們發現央行長期以來的鬥爭基本是徒勞後，就會開始覺得自己距離真相更近，令未來貨幣政策的有效性更顯得有局限。即使真有甚麼效果，其副作用也會成為愈來愈大的問題。

回看2009年時，各地「10年期債息」作為衡量貨幣狀況的替代指標，預示主要經濟體會大幅反彈。可惜的是，目前歐日債息走向負值，美國的債息也較市場預期低約3.5厘，中國債息同樣低約1.3厘。如今交易員更加謹慎，預計全部4大區域的10年期債息升幅均不超過1個百分點。

當然，央行絕非彈盡糧絕：聯儲局仍有減息空間，歐央行也可以加快購買債券，但政策已很有限。聯儲局擁有的刺激空間相當於再減息0.5厘，僅可應對輕微、但不太嚴重的經濟衰退；歐洲和日本央行更只剩下0.1厘的空間。

【放水冇用 應怎樣解決？】

既然放水效力不再見效，全球應怎樣應對？正所謂：「解鈴還須繫鈴人」，答案可能又來自「日本化」。

在2008年至2013年期間出任日本央行行長的白川方明表示，全球目前面對的不是放水不足，而是嚴峻的結構性問題，關鍵在於如何解決人口老化及人均生產力增長不足。

白川直言：「我們已困在零利率環境之中。」他稱，央行擔當流動性最終供應者的角色，當美國聯儲局發動第一次量化寬鬆(QE1)，以避免金融系統崩潰，是有效的，但如果將QE1，與之後的QE2及QE3相比，後者的刺激效果就不如預期。事實上，1990年代的日本與2007年以後的歐美並無明顯差別。

那麼，為何QE對整體經濟效果有限？白川解釋，因長期的低利率環境降低企業融資成本，導致資產價格持續上漲，其實只是將「明日的需求，用在今天」，但未來需求總有用完的一日。再者，若其他國家一齊放水，效果就會互相抵銷，形成經濟結構性低增長。

白川直言，工作人口減少才是經濟的最大挑戰，經濟最大挑戰是可持續問題，關鍵在於如何提高生產力，而不是靠放水。

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