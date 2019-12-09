全球經貿戰：關稅效用不大！歐企未有大規模撤華

外國傳媒報道，在中國經營的歐洲公司稱，中美貿易戰未能迫使企業從中國遷回美國，因大多數企業已找到途徑，避免或承受長期貿易爭端下的關稅成本。

中國歐盟商會周一(9日)公布調查結果時表示，中美兩國之間的衝突迫使一些大型歐洲企業，將面向美國的生產從中國轉移到附近的新興經濟體，包括東南亞和印度，以尋求廉價的勞動力和生產設施。

商會表示，這意味着企業會改變流向美國或中國商品的產地和目的地，從而避開關稅「邊境」。上述調查於9月12日至20日進行，調查結果來自174個調查對象。

報告稱，較大型企業被迫通過承擔邊際成本來避開關稅，而規模較小的歐美企業最終要麼轉移成本，要麼自行承擔成本，或者調整供應商。貿易戰是否達到了把投資者(尤其是較大型企業)從中國市場帶回美國的預期目標？顯然沒有。

代表超過1,600多家歐洲企業的中國歐盟商會表示，儘管有些公司撤離中國，但仍有同等數量的公司增加了在中國的投資，通過把供應鏈轉移到中國來徹底避免關稅。

約有8%的受訪對象表示，受關稅影響已經或正在將相關生產遷出中國。同時，有6%的受訪對象表示，他們正在考慮或已經增加了在中國的投資，比例遠高於1月份調查時的2%。

調查結果顯示，無法利用全球供應鏈來避免成本的較小型歐洲企業，也調整了其業務，以減輕關稅的影響。

中國歐盟商會主席Joerg Wuttke表示，在中國的歐洲企業已在相對較短的時間內，有效地消除了關稅影響，這凸顯了雙邊關稅在全球市場上是無用的。

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