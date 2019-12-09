【市後重點睇】歐元回升 道期牛皮
2019年12月09日 16:11
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
美匯指數小幅回落，報97.64，港匯企7.8277，離岸人民幣(CNH)弱企7.0332，日圓兌美元處108.5，歐元回升至1.1067，英鎊進一步升見1.3173。金價企穩1,460美元樓上。布油處64.16美元，紐油仍處59美元之下。道指期貨牛皮，僅升5點。
●港股缺乏方向，恒生指數全日收報26,494點，跌3點或0.01%。主板成交650億港元，為11月20日以來最少。https://bit.ly/3559S1F
-傳內地購藥新規採淘汰制，大行料藥價或挫80%。
●A股快報：滬綜指升2點，外資今年累計淨流入逾3000億。 https://bit.ly/2riA0YA
●亞洲股市：日、韓、澳股齊升逾0.3%。
●國家管網公司成立，有利促進市場競爭。
●地方政府都違約？10億呼和浩特「城投債」無息還。
●大反擊！傳中國下令公共機構3年內更換外國電腦及軟件。
●南韓連續5年外商直接投資逾200億美元。
●撤出亞洲？Tesco研售泰國及馬來西亞超市業務。
●全球經貿戰：關稅效用不大！歐企未有大規模撤華。
●【深度解構】全球「放水10年」變日本化 未來10年點算？https://bit.ly/2sZyw5U
●【專家點評】李偉傑：內房股搵佢做膽！https://bit.ly/2P1GCDC
●【即市分析】吉汽橫行候低部署。https://bit.ly/2DVQDvN
●【大師睇市】有心理準備跌穿兩萬六！https://bit.ly/33Zcugh
●【股匯攻略】張曦嵐：英鎊大選前咁部署... https://bit.ly/2P2oN7h
●滙豐在港發行亞洲首批綠色零售存款證。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。