歐股早市受壓　Tullow Oil急插50%

英國脫歐進入關鍵性一周，歐股早市個別發展，當中英國富時100指數報7,224點，跌14點或0.20%；德國DAX指數報13,155點，跌11點或0.08%；法國CAC指數報5,859點，跌12點或0.21%。

英國圖洛石油(Tullow Oil)急插約50%，公司表示儘管財務表現穩健，但由於加納TEN和Jubilee油田的產量下降，2019年的石油淨產量大大低於預期，因此下調短期產量預測；另外，而首席執行官亦宣布辭職。

法國藥廠賽諾菲擬收購生物科技公司Synthorx Inc.控股權，賽諾菲開市跌0.14%。

羅氏藥廠跌0.31%，此前公司延長對初創藥企Spark Therapeutics的股份要約期限。

英國本月12日進行大選，英鎊兌美元升至觸及1.3181的5月初以來的高位，因為首相約翰遜領導的保守黨在大選前的民調優勢鞏固。

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