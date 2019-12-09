【fb直播】港股要等幾耐先有突破？
2019年12月09日 16:21
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港股周一(9日)走勢反覆，恒指始終受制於10天線(26,522點)，隨着美國對華商品加徵關稅的死線迫近，加上本周有美國聯儲局議息及英國大選等因素左右，港股後市會點走？
兩大外資行大摩及花旗唱好內房股，指內地當局似乎釋出放鬆政策訊號，華潤置地(01109)、碧桂園(02007)及中國海外發展(00688)有追捧，都升2%過外，追唔追得過？中證監批准富力(02777)可發行H股，呢隻可睇高一線？
第三輪帶量採購細節流出，據報涉及35種藥物，以及競標或採用淘汰機制，多隻醫藥股應聲下跌，兩隻藍籌藥股跌得最傷，石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)挫約半成，可趁低吸納？相反金斯瑞生物科技(01548)合作的骨髓瘤細胞療法，獲美國食品藥品監督管理局(FDA)認證，股價盤中曾升一成，呢隻又點睇？
另外，國家石油天然氣管網集團周一在北京正式成立，三桶油有炒作，對邊一隻最有利？
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