【fb直播】港股要等幾耐先有突破？

港股周一(9日)走勢反覆，恒指始終受制於10天線(26,522點)，隨着美國對華商品加徵關稅的死線迫近，加上本周有美國聯儲局議息及英國大選等因素左右，港股後市會點走？

另外，國家石油天然氣管網集團周一在北京正式成立，三桶油有炒作，對邊一隻最有利？

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