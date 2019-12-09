社科院藍皮書：明年中國經濟料增6%　促製造業轉型

中國社科院周一(9日)發布的《經濟藍皮書》指出，2020年外部不穩定、不確定因素增加，內地周期性問題與結構性矛盾疊加，經濟運行面臨的風險挑戰仍然較多。在加大宏觀逆周期調節力度及各項改革開放措施綜合作用下，預計2020年中國經濟增長6%左右。

經濟藍皮書認為，在2020年財政政策上，一是優化並落實落細減稅降費政策，切實降低企業稅費負擔，增強企業獲得感；二是以績效為導向調整財政支出結構，加大對製造業轉型升級和技術改造的支持力度，激發企業內在動力和創新活力；三是可考慮適當提高赤字率，增加債券發行，重點支出職業教育和託幼、醫療、養老等民生事業，以及科技、基礎設施、生態補短板等。

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