配合新策略！滙豐控股宣布多項管理層變動

批發市場及信貸風險管理主管郭珮瑛(Pam Kaur)，將獲委任為集團風險管理總監，2020年1月1日起生效。公司執行董事繆思成(Marc Moses)，將於2019年12月31日退任董事及集團風險管理總監前協助交接。繆思成將於2020年12月9日正式退任集團職務，在此之前會繼續協助集團行政總裁的工作。他將按其服務合約及《年報及帳目》內「董事薪酬報告」所載條款收取薪酬及福利。

安思明(Samir Assaf)將退任環球銀行及資本市場行政總裁，2020年3月1日起生效，並轉任企業及金融機構業務主席。環球資本市場主管Georges Elhedery及環球銀行主管Greg Guyett，將出任環球銀行及資本市場聯席主管，直接向集團行政總裁匯報。兩者都將成為集團管理委員會成員。

麥廣宏(Andy Maguire)將於2020年1月30日退任集團營運總監，並於2020年6月9日其6個月通知期屆滿時正式離任。麥廣宏協助於全球市場物色其繼任人莊顯揚(John Hinshaw)，他將於2019年12月10日加入集團成為候任集團營運總監。麥廣宏會協助交接其現行職責，直至莊顯揚於2020年2月1日正式履任。莊顯揚於多個行業的機構改革方面擁有豐富經驗，曾為惠普及慧與科技公司執行副總裁，掌管科技及營運業務，並擔任該公司的客戶總監。過去5年，他是紐約梅隆銀行董事，並出任董事會下設科技委員會主席。莊顯揚將成為集團常務總監，向集團行政總裁匯報，並為集團管理委員會成員。

集團行政總裁祈耀年說：「我謹此向上述各人致謝，感謝他們過去多年來對滙豐的卓越貢獻和忠誠服務。在他們各自的專業範疇，我們都擁有才能出眾的人士接任，我期望在落實下一階段策略時，能夠與他們緊密合作。」

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