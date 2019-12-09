恒生：客戶登入手機應用程式次數躍升74%

他透露，客戶經流動平台處理財務的需要明顯增加，今年首10個月，該行旅遊保險計劃、私人貸款及證券買賣的宗數，按年上升介乎29至40%。

恒生於本月初起推出手機提款服務，600部恒生自動櫃員機，可以透過二維碼(QR code)提取現金，當中過半數提款機同時支援近場通訊裝置(NFC)提款。他指，手機提款的時間可由約40秒縮至約20秒，服務推出至今，客戶使用QR code及NFC提款的佔比分別為65%及35%，料至明年上半年，NFC服務可涵蓋所有櫃員機。

該行亦推出櫃位手機取票服務，今年底提供有關服務分行將加2間至10間，他預期，明年上半年前，約76間分行可使用手機取票服務。

問及手機開戶服務何時推出，他指目前仍在籌備當中，期望明年上半年可以登場，目前希望現有客戶有較好銀行服務體驗，再去吸納新客群，並預告明年再會調整投資產品門檻，使投資過程更簡單易明。

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