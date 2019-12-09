四個龍珠島別墅拍賣　個別開價較估價低逾一成

樓市前景未許樂觀，部分辣招鬆綁業主選擇鎖定利潤先行套現。下周舉行的一場拍賣會有四個屯門龍珠島別墅單位推出，個別開價較估價低逾一成。

該盤位置雖然較「隔涉」，但向來以價細取勝，故成交一向穩定。是次拍賣的4伙，實用面積均為286方呎，當中位於F4座及F6座的單位各開價250萬元，呎價同為8,741元。相比滙豐銀行網上初步估價分別為283萬與269萬元，低11.7%與7.1%。

至於兩個F7座地下單位，每個開價260萬元，呎價均為9,091元，較估價269萬元，則低約3.3%。據了解，該批單位分別由兩名姓陳的業主持有，其中一位持有3伙，全部於2016年中購入，當時購入價介乎175萬至200萬元。

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