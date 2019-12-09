喬布斯簽名3.5吋磁碟逾65萬港元售出

蘋果公司(Apple Inc.)「教主」喬布斯(Steve Jobs)向來是一眾科技迷的膜拜對象。近日美國拍賣行RR Auction就以84,115美元(約65.6萬港元)售出這位已故Apple創始人簽名的陳年3.5吋磁碟(Floppy Disk)。

這片估計是1988年的磁碟，最初的估值為7,500美元，但一輪競投後終以上述價錢售出，差不多等於84部iPhone 11的售價。

年紀較輕的網民相信從沒有用過這種3.5吋磁碟，更甚從未聽聞過這種只有1.44MB容量的儲存媒體。不過，3.5吋磁碟(又被稱為細Floppy)卻有很長時間在Apple Macintosh電腦中擔當重要的角色，亦反映了當時的Macintosh電腦如何較IBM PC先進(當時的PC普遍只用1.2MB的5.25吋磁碟)。

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