金管局重申看不到有資金大規模流出情況

香港金融管理局總裁余偉文表示，今年的全球經濟增長可能是10年來最低，明年的經濟同樣難以樂觀，而環球主要央行維持寬鬆貨幣政策，認為超低利率已經成為新常態。

香港方面，他指多年來該局已在維持香港貨幣金融穩定方面，做了大量防禦工作，近幾個月來，香港的金融體系和市場基本上保持正常運作，反映防禦工作有效、金融系統穩健，該局會密切監察市場運作，在必要時採取適當應對措施。

至於市場關注的資金流出香港問題，他指，從港元匯率和存款數字兩方面，目前看不到有資金大規模流出的情況。港元兌美元匯率近月維持穩定。在聯匯制度下，如果市場大量拋售港元，會令港匯走弱，甚至觸發弱方兌換保證，但這種情況在過去幾個月並沒有發生。

他並指，香港銀行體系近月的存款總額包括港元存款保持平穩，自年初到10月底上升了超過2%。即使在社會事件發生後，存款總額從6月初到10月底也增加了0.9%。事實上，香港作為國際金融中心，資金自由進出，每個月的數字有上有落十分正常，無需過份解讀。

然而，一旦資金大量流走，他強調金管局完全有能力、有資源、有決心維持香港貨幣金融穩定，亦有充足的彈藥，香港的貨幣基礎有外匯儲備的十足支持，目前外匯基金有4萬多億港元，相當於香港貨幣基礎的2.5倍，其中超過8成是高流動性的外匯儲備，即使有資金流出港元，亦有足夠的儲備去應付。

市場擔心大鱷趁機狙擊香港金融市場，他表示，經歷過亞洲金融危機和國際金融危機，香港金融制度不斷優化完善，金管局與其他金融監管機構建立了嚴謹的機制監察市場活動，機構間緊密溝通和協調。根據該局掌握的情況，至今沒有迹象顯示有異常的市場活動。

他並指，近期香港情況令部分機構和投資者在日常工作上需要有不同預案和安排，或多或少會造成不便甚至產生一些憂慮，認為要守住香港國際金融中心的領先地位，除了着眼於目前的金融穩定工作外，還要打「逆境波」，為中長期持續發展鋪路，令香港金融服務平台更加多元化，更加有競爭力。

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