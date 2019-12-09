央行之母警告：美國市場存「水緊」缺陷　閃崩風險增

外國傳媒報道，有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)發表分析報告顯示，今年9月美國回購市場發生的風波表明，這個金融領域至關重要的一環存在結構性問題，事件不只是偶然的小麻煩，恐預示未來金融市場會出現突如其來的波動加劇。

報告指，這市場主要依賴美國4大銀行提供資金，出現亂象的部分原因在於：相對於存放在聯儲局的資金，這些銀行現在持有的更多流動資產是美國國債，意味「如果在短時間內接到通知，它們向回購市場提供資金的能力下降。」研究補充，對沖基金通過回購市場為更多投資融資，似乎也加劇了市場壓力。

回看9月17日，一般抵押品的回購利率從2厘左右短暫急升至10厘。簡單來說，就是市場突然「水緊」，而且原因不明。

包括聯儲局在內的許多人，事後得出結論，認為是兩件事剛好同時發生：投資者使用回購協議，為購買大量新拍賣的美國國債融資，而同一時間，公司繳納季度稅款又消耗了市場上的流動性。

不過，國際清算銀行懷疑，短暫的供需失衡不是真正的罪魁禍首，無法完全解釋回購利率的異常上漲。事件的癥結在於目前回購市場佔據主導的4家銀行，持有美國銀行體系約25%儲備金，但亦持有50%美國國債。國際清算銀行的研究人員推測，這種不匹配可能減慢了銀行將現金轉移到回購市場的速度。

事實上，作為4大銀行之一、摩根大通行政總裁戴蒙將責任歸咎於監管機構本身。他在10月時表示，摩根大通本來有足夠的流動性，也願意平息這場混亂，但礙於監管限制，公司無法出手。

另外，BIS也警告，隨着交易平台數量眾多，投資者和交易商需要將流動性分散到多個平台，將使資金攤薄程度超出以往，增加了市場動盪時期，一些平台流動性枯竭的風險。當遇到壓力時，外匯交易商可能要分配流動性，會更偏愛與其關係密切的客戶，使跨平台交易的客戶可能面臨流動性急劇蒸發。

BIS估計，每天仍有接近9萬億美元的外匯支付面臨風險。由於目前市場出現閃崩的頻率上升，並且通常在短短幾秒內，將令匯率波動超出既定交易範圍，從而放大波幅。

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