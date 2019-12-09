換人民幣注意！若中美12月15日反枱　可能跌至...

外國傳媒報道，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數與美元兌人民幣雙邊匯率，通常呈現正相關，反映人民幣及美元以外的貨幣走勢相關。然而，今年隨着貿易談判的起伏，兩者相關性減弱，甚至在包括近期在內的數個時段，呈現「負相關性」。換言之，人民幣與其他貨幣的走勢相反。

美匯指數是衡量美元與6隻國家貨幣強弱的指數，當中包括歐元、日圓、英鎊、加拿大元、瑞典克朗，以及瑞士法郎。

報道指出，今年8月和12月的數日內，均曾出現美匯指數和人民幣同漲同跌的情形。在美匯指數轉弱的同時，人民幣兌美元也轉弱，意味人民幣對一籃子貨幣整體轉弱，CFETS人民幣匯率指數跌幅可能超過人民幣兌美元雙邊匯率。

招商銀行周一(9日)指出，上周在美國總統特朗普的言論，對市場的風險偏好形成衝擊之後，美匯指數和人民幣雙邊匯率的走向再度形成了近年罕見的「負相關」，表明目前貿易摩擦對人民幣和美元的匯率衝擊是同方向的。

該行指出，「負相關」意味在貿易摩擦加劇下，人民幣的有效匯率將調整得更快，將有利出口穩定。

【人民幣短期勢波動】

星展銀行指出，中美第一階段協議仍難以捉摸，如果12月15日關稅如期加徵，人民幣兌美元將跌至7.2(每百港元兌約92.3水平)附近；如果在此之前，中美推遲貿易談判和原定關稅，人民幣將維持在7至7.1之間上落，即與目前差不多。

此前，有市場人士預計，2020年1月世界經濟論壇年會是中美元首會面的時間窗口；外國傳媒周一引述消息人士指，特朗普正計劃參加世界經濟論壇。

【2020年又怎樣？】

展望2020年，專家相信中美貿易戰仍是牽動人民幣匯率波動的關鍵因素，但美元整體表現、中國金融市場持續對外開放等因素，對人民幣的影響也不容忽視。

招商銀行表示，2020年11月美國要大選，特朗普簽下貿易協議才算是他的成績，從這點上來講，到明年下半年中美應會有一個協議，人民幣匯率有機會見6.6元兌每美元(每百港元兌約84.6元人民幣)。

高盛亦指出，若中美達成首階段貿易協議，並將加徵關稅調整至9月前，短期內有望提振人民幣，估計3個月內可能回升至6.85元兌每美元(每百港元兌約87.8元人民幣)附近，但繼續大升的可能性不高，原因是兩國立場將面臨更大分歧，中國也不希望人民幣太強，以免衝擊出口。因此，高盛料明年底人民幣仍會回到6.9元兌每美元附近(每百港元兌約88.4元人民幣)。

－－－－－－