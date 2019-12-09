稀土價格跌至7個月低位　原來關緬甸事

外國媒體報道，中國重啟了自緬甸進口稀土礦石，這使到釹和鏑的價格均跌至7個月以來新低，回落到因中美對立預期而出現的迅速上漲行情之前。

釹和鏑屬稀土元素的其中兩員，是電動車永久磁鐵的主要原料。釹的價格截至11月底跌至每公斤54美元左右，相比6月的近期高位下跌了2成。而添加到永久磁鐵中、用以提高耐熱性的鏑為每公斤250美元左右，同樣比創出近期最高點的6月下跌了1成。

由於人工和開採環境保護成本低，緬甸稀土礦石對於中國的分離和冶煉廠來説，是吸引的採購源。出於取締稀土礦石違法出口到中國，內地於2018年11月來停止自緬甸進口全部資源，加上與美國對立的中國可能停止出口稀土的猜測加深，也使到稀土價格在5至6月迅速上升。

然而自緬甸的進口禁令在9月底前後突然被解除，這讓市場人士感到疑惑。恰巧在同一時期，中美對立出現「停戰」氛圍。隨着供給風險降溫，稀土行情從此前的上漲走勢轉為下跌。

稀土供應緊張看似緩解，不過有市場相關人士則提出警告，指關於緬甸産礦石的進口重啟，由於其背後的經過和原因不明，進口再次被叫停不足為奇。

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