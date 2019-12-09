理財Campus：年尾暢錢外遊　專家教你慳到盡

踏入12月，又到聖誕新年的旅遊旺季。不論是家庭樂融遊、情侶浪漫遊、又或三五知己開心遊，暢錢都是指定動作。如果成功捕捉到外幣走勢，隨時消費更疏爽、行程更豐富！

●澳元：續貶料試5港元 出發先兌

澳洲是全球最早踏入新年的國家之一，悉尼的除夕倒數吸引絡繹不絕的旅客。再者，澳洲位處南半球，在夏天過聖誕節可算是別具風味。

更吸引的是澳元匯率比去年聖誕節時更見便宜了。近期大概5.35港元可兌換1澳元，去年底則要超過5.5港元才可兌換1澳元，看來今年可多吃幾隻生蠔！雖然匯價貶值，但如果這個聖誕去澳洲，仍可等待臨出發前才暢錢。

澳洲第三季GDP(國內生產總值)按季放緩至0.4%，而澳洲央行上周宣布維持利率於0.75厘不變。獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，澳元近期弱勢明顯，不是短期可以扭轉，原因是受內地經濟放緩拖累，近期多項澳洲經濟數據均不理想，樓價亦欠缺起色，早前澳洲央行亦提到當減息減至0.25厘時，將考慮量化寬鬆（QE）政策。

由於經濟問題不是一時三刻可解決，港人若在聖誕、農曆新年、以至明年復活節才去澳洲旅行，可待出發前才暢澳元。他預期澳元兌港元會跌至5.2水平，萬一失守，中線有機會跌至接近5水平才有支持。

●歐元：經濟不景平咗好多

悠長假期最適合歐遊，時裝達人朝聖必到法國巴黎與意大利米蘭，而喜歡大自然的可到希臘享受小島風光和陽光海灘。

與去年比較，現時約8.65港元可兌換1歐元，較去年聖誕8.9港元以上可兌換1歐元便宜了，男士們買包包送給女友都「冇咁肉赤」。

盧楚仁認為，歐元同樣可在臨出發前才兌換，不用太心急，原因是歐洲經濟受環球經濟不景氣拖累，特別是歐洲減少出口高價奢侈品往內地，加上歐元區部分國家仍受債務問題困擾，政府要緊縮開支，對經濟影響負面。歐洲央行很大機會要維持寬鬆貨幣政策。因此，他預期歐元兌港元有機會跌至8.5水平。

●日圓：聖誕節前勢攀升 要換快手

香港人對日本的熱愛程度，旅遊會視作「返家鄉」，一年過去玩幾次也不嫌多。因此，香港人普遍關注日圓匯價走勢多於其他外幣，如果捕捉到靚位兌換，吃喝玩樂購物豪一點又何妨！

現時約7.21港元可兌100日圓，去年聖誕則用7.1港元，變化不算很大。日本近日通過總值26萬億日圓（約1.87萬億港元）的刺激經濟方案。盧楚仁建議，即將在聖誕出發遊日的旅客，現價也可暢日圓，原因是現時圓匯已經處於相對低位（每百日圓兌港元今年8月尾曾高見7.5算），反映在美股早前接連創新高下，投資者的避險情緒持續降溫，資金流出日圓、黃金等各種避險資產。

不過，市場憂慮中美短期能否達成首階段貿易協議，若再加上其他地方地緣政治惡化，避險資金會重新流入日圓，每百日圓兌港元有機會重返7.3算。因此，在預期聖誕節前圓匯上升空間多過下跌空間，日圓是「早暢早享受」，與澳元和歐元相反。

●英鎊：難看清捕捉時機

不少港人對英國有情意結，其中倫敦更是熱門的旅遊目的地，飛往當地渡過一個浪漫白色聖誕，或許是不少情侶的心願。

英鎊兌港元去年聖誕時處10算以下，低位曾跌穿9.9，不過現時已回升至接近10.3，相對港元年內錄約3%升幅。

盧楚仁指，12月12日的英國選舉和12月19日的英倫銀行議息兩大重要條件影響英鎊走勢，是升是跌難以預計，所以如果是聖誕遊英，不想博可先暢英鎊，但如果是待農曆年或復活節才用，先等一等也無妨。

他指鎊匯近期的升浪反映了英國可成功軟脫歐。如果選舉結果利好保守黨，取得過半數議席，對英鎊亦有利。不過，英倫銀行有機會12月減息，以應對經濟數據全方位下滑的情況，所以還要看事態發展。他指英鎊兌港元高位可見10.334，低位則約9.85。

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