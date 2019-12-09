全球經貿戰：中國11月出口跌 預示急須與美達協議
2019年12月09日 18:57
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，中國11月出口意外下跌，是中國想與美國達成貿易協議的原因之一，因全球需求已轉弱，關稅正正打擊了中國出口。
數據顯示，11月出口按年下跌1.1%，其中，出口至美國更大減23%，為今年2月以來最差，同時是連續12個月下滑。
若以2018年7月美國正式大幅加徵中國貨品關稅開始計算，至今將近18個月，中國企業及美國農民一同受傷，惟中國受的影響相對較大。
有分析指出，中國11月出口數據已顯示全球需求減弱，即使人民幣貶值，也幫助不了對歐盟及日本這些主要貿易夥伴的出口。展望未來，中國確實有需要與美國達成貿易協議，只要移除關稅，企業就可能會恢復信心，令出口增加。
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