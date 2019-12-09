抵抗封殺！華為明年全線終端產品改用「鴻蒙」

面對美國愈來愈多的封殺，內地科技巨企亦加快推進自家的技術來突圍。內地媒體報道，華為消費者業務軟件部總裁王成錄日前表示，明年華為除智能手機、平板及電腦外，其他終端產品將全面使用自家的「鴻蒙」系統，並於在海外市場同步推進；而鴻蒙系統亦將於明年8月全面開放開源碼。

不過他預期，明年華為的智能手機仍然會優先使用Android系統。

自今年5月華為被美國商務部列入「實體清單」後，Google亦被禁止向其提供系統軟件，而華為隨後公布了自行研發多時的「鴻蒙」系統，但始終未有廣泛應用。分析預計，「鴻蒙」系統將會率先使用在旗下的智能手錶、智能音箱及車載終端等產品上。此外，市場人士亦預計，華為明年第一季推出的P40，將會首部分別設有Android及「鴻蒙」系統的智能手機。

華為早前引述CounterpointResearch的報告指，至明年底「鴻蒙」系統的全球使用率更會超過Linux，成為第五大系統。

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