本周焦點又是特朗普　市場估12月15日結局係...

外國傳媒報道，本周金融市場焦點絕對不是聯儲局議息或英國大選，而是美國總統特朗普！因新一輪美國對中國約1,600億美元貨品的關稅將於12月15日生效，若本周沒有新消息，金融市場將會大冧。

美國投資大師、Leuthold Group首席投資策略員Jim Paulsen表示，不認為特朗普會落實加徵中國貨品關梲，他們會找原因，但不排除特朗普本周又玩「大風吹」，令金融市場忽左忽右，猶如上周市況。

Strategas政策研究主管Dan Clifton則較悲觀，認為中美本周達成協議的可能性似乎不大。目前市場關注的是12月15日是否會實施關稅，「我認為這事情及中國在一夜之間採取的行動，讓人覺得我們即將迎來一場災難。」他又指出，若結果是關稅延遲實施，市場又會有疑問，延長多久呢？

富國銀行利率策略主管Michael Schumacher表示，基本觀點是中美未來幾個月簽署一項貿易協議，但即使如此，也不能完全排除其他結果。至於12月15日的關稅，他認為，如果特朗普暫停幾個星期，一點也不驚訝。如果他不這樣做，將是一個非常令人不愉快的結果。

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