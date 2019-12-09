租金隨樓價下滑　第一城細單位失守萬元

社會動盪持續多時，就算施政報告放寬按揭保險上限，樓價一輪反彈後亦未能企穩，影響所及租金亦跟隨下滑，連向來備受租客歡迎的細單位，租金也承壓。沙田第一城近日罕有錄月租失守萬元個案，而牛頭角淘大花園則減租13%始獲承接。

該屋苑有兩房單位放租一個月，僅以9,500元租出，呎租31.3元。世紀21奇豐袁麗詩表示，上址為38座低層G室，實用面積304方呎，向東北望開揚景觀。據了解，該單位由於裝修較為殘舊，因此業主願以低市價水平租出。

事實上，該屋苑大單位租金亦有下跌迹象，市場錄得實用面積451方呎原則屬三房戶的單位，月租再跌穿1.6萬元。美聯何智豪表示，項目1座高層B室，剛以1.58萬元獲承租，呎租35元。

事實上踏入租務淡季，各區平價租賃成交湧現，北區私人屋苑月租再跌穿九千元。消息稱，粉嶺高爾夫球會旁高爾夫．御苑7座一個中層單位，實用面積280方呎，以每月約8,000元租出，呎租約28.6元。月租料屬區內私人屋苑近期新低。而毗鄰另一個實用面積276方呎單位，月租亦達8,700元，呎租約31.5元。

市區屋苑要提供議價空間才獲承租，利嘉閣鮑允中透露，淘大花園F座中層3室，實用面積375方呎，為兩房間隔，外望內園景觀。單位原意向租金1.6萬元，減至1.4萬元終獲承租，呎租37.3元。現時市場約有60個單位待租，租金叫價介乎1.3萬至1.8萬元。

另方面，中原林龍南則稱，近期中資機構員工減少來港工作，令一向受此類客源歡迎的北角豪廷峯租金受壓。該屋苑2座高層D室兩房戶，實用面積573方呎，向西南，原叫租3萬元，議價後減4,000元或13%，以2.6萬元租出，呎租45.4元。

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